Dopo la più che decennale esperienza all'Inter, Andrea Ranocchia è pronto a ricominciare da Monza. Come riferito da Sky Sport, il difensore umbro ha trovato l'accordo col club brianzolo neopromosso in Serie A: contratto di due anni per lui. L'emittente satellitare ha anche annunciato le visite mediche per la giornata di domani, ma da approfondimenti svolti dalla nostra redazione in ambienti Monza appare più probabile che le visite mediche verranno svolte la settimana prossima. Non cambia la sostanza, Ranocchia-Monza si farà.