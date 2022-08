Dopo la fine dell'esperienza all'Inter, Andrea Ranocchia ha deciso di proseguire la sua carriera al Monza. Una scelta che non è passata inosservata al Gran Galà del Calcio AIC: "Tra i difensori della Top 11 del 2011 al Gran Galà del Calcio - viene ricordato in un tweet -, Ranocchia questa estate ha salutato l'Inter per ripartire dal Monza, al primo anno nella Serie A. Una nuova sfida per uno dei trasferimenti più interessanti di questo mercato. In bocca al lupo!".