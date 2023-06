Una foto in bianco e nero dei suoi piedi, quelli che gli hanno permesso di girare il mondo per poi meravigliarlo con le sue giocate. Zlatan Ibrahimovic ha scelto questa istantanea per mandare attraverso Instagram un altro messaggio di saluto al calcio, ripercorrendo velocemente la carriera dopo aver comunicato il ritiro lo scorso 4 giugno, al termine di Milan-Verona: "È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile - si legge -. Sono nato a Malmo. Cresciuto ad Amsterdam. Diventato più saggio a Torino. Sono diventato un leone a Barcellona. Cresciuto a Milano e ho avuto nuove prospettive a Parigi. Ha guadagnato resistenza a Manchester e divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace nella mia nuova patria a Milano. E l'eredità che spero di lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan fatti da me. Tutti quelli che hanno il cuore di un leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli che capiscono veramente che l'impossibile non è niente. Grazie di tutto".

Infine un pensiero a Mino Raiola, il suo storico agente scomparso il 30 aprle 2022: "Mino, ce l'abbiamo fatta! La corsa è finita. È stato un viaggio fantastico. Mi manchi".