Lui che ha giocato con le maglie di Inter e Milan, San Siro e Milano li conosce molto bene. E parlando con Alberto Angela per il programma 'Stanotte a Milano' di Rai1, Zlatan Ibrahimovic racconta il suo legame con la città: "Ho vissuto qui otto-nove anni della mia carriera, avendo la fortuna di vincere trofei importanti, di giocare con grandi campioni e lavorare con grandi allenatori. Poi ho conosciuto la città: Milano per me è un luogo felice, è la mia seconda casa per averci passato tanti anni qui. Mi sento il benvenuto, sto molto bene qui. Vivo e mi sento vivo, potrei anche rimanere qui alla fine della mia carriera".