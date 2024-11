Con l'infortunio grave che probabilmente metterà fuori gioco Juan Cabal fino a fine stagione, la Juventus è chiamata a trovare un sostituto nel prossimo mercato di gennaio. Sport Mediaset conferma come l'obiettivo numero uno sia Milan Skriniar, per il quale Cristiano Giuntoli sta lavorando. Lo slovacco non sta trovando spazio con Luis Enrique, l'ostacolo sono gli 11 milioni di ingaggio e il fatto che il Paris Saint-Germain non apra al prestito secco ma vuole il prestito con diritto.

L'alternativa è Jakub Kiwior, indietro nelle gerarchie di Mikel Arteta all'Arsenal. Altrimenti potrebbe esserci la promozione di qualche elemento della Next Gen come Pedro Felipe.