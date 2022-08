Antonio Candreva è l'ultima idea di mercato della Salernitana che, come conferma la redazione di Sky Sport, ha avviato i primi contatti con il calciatore per capirne la disponibilità al trasferimento. Dopo aver incassato l'ok della Sampdoria, il club di Danilo Iervolino è in attesa del via libera dell'ex giocatore dell'Inter, il quale porterebbe esperienza alla rosa di Davide Nicola, reduce da una salvezza miracolosa.