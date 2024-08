Sono ore calde per il possibile ritorno in Italia di Romelu Lukaku. Il Napoli non ha ancora ricevuto l'ok dal Chelsea per chiudere l'operazione con l'ex Inter intorno ai 30 milioni di euro. Se nelle prossime ore non arriveranno segnali diversi e definitivi dai Blues, il club azzurro andrà a formalizzare l'arrivo di David Neres per 28 milioni di euro bonus inclusi. Lo riporta Sky Sport.