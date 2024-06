La prova di Marcelo Brozovic contro la Spagna è stata molto negativa sui due lati del campo. Saltato troppo facilmente da Fabian Ruiz in occasione del momentaneo 2-0 spagnolo, impreciso nell'impostazione, poco dinamico (una stortura per uno come lui).

Secondo quanto riportato da Sky, il centrocampista ex Inter sta pagando i ritmi "arabi", decisamente più bassi rispetto a quelli dell'Europeo. Potrebbe quindi andare in panchina nella prossima sfida contro l'Albania di domani alle 15.