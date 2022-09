Il Bologna ha scelto: come riportato da Sky Sport, sarà Thiago Motta l'erede di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù. Dopo l'esperienza sulla panchina di Spezia e Genoa, nuova avventura per l'ex centrocampista dell'Inter, arrivato già in città per limare gli ultimi dettagli. Per lui pronto un contratto biennale.