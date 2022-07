Matias Vecino è sempre più vicino alla Lazio. In questi minuti, stando a quanto riferisce Repubblica.it, è in corso una riunione tra gli agenti dell'ex centrocampista dell'Inter e il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. "L'obiettivo - si legge - è chiudere la trattativa il prima possibile, per permettere a Sarri di riabbracciare il calciatore allenato ai tempi dell'Empoli".