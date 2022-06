La nuova vita di Christian Eriksen in Premier League potrebbe cambiare presto. Il danese, tornato a giocare in Inghilterra dopo i terribili fatti avvenuti durante lo scorso Europeo, è arrivato al Brentford a gennaio firmando un contratto fino al termine della stagione. E adesso che l'accordo sta per scadere c'è chi spera che non sia rinnovato, in modo da prelevarlo a parametro zero. Si tratta del Manchester United, che secondo il Sunday Mirror starebbe puntando a rinforzare la propria mediana con l'ex Inter. In ogni caso, nel futuro di Eriksen ci sarà ancora il campionato inglese, si vedrà se con indosso i colori dei Red Devils.