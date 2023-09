Prima che dicesse sì all'Union Berlino, Robin Gosens aveva fatto un pensierino al passaggio all'Hoffenheim. Questo è quanto riporta il magazine tedesco Kicker: il club biancoblu aveva puntato sull'ex giocatore dell'Inter per colmare il divario sulla fascia sinistra che si era aperto dopo la fine del prestito di Angelino. Si dice anche che Gosens abbia preso seriamente in considerazione il TSG come una possibile tappa prima di optare per l'Union e per la Champions League.