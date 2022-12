Dopo la bruciante eliminazione dal Mondiale, Tite ha annunciato che si prenderà sei mesi di riposo, prima di valutare qualunque altra offerta per il rientro. Chi prenderà la sua eredità come ct del Brasile ? Tra i nomi in corsa, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello di José Mourinho .

In queste ore si parla di Mano Menezes dell’Internacional di Porto Alegre, del portoghese Jorge Jesus del Fenerbahçe, di Luis Castro del Botafogo, di Dorival jr. ex Flamengo (oggi libero), di Diniz della Fluminense ma anche di Luis Enrique, Abel Ferreira ed Ednaldo Rodrigues. "Tra le righe spunta pure Mourinho, però è difficile distinguere che cosa ci sia di vero nelle voci che rimbalzano in queste ore. Molti pensano che ci sia bisogno di un c.t. con una visione globale. A Tite viene imputato oggi di essere un tecnico con un percorso sudamericano, poco rivolto all’Europa, e per vincere i Mondiali bisogna battere le migliori nazionali europee", chiosa la rosea.