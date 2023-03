Il futuro di Mauro Icardi in Turchia resta incerto. Il Galatasaray vorrebbe riscattare totalmente il cartellino dell'argentino dal PSG, ma Maurito non ha fretta di prendere una decisione. Ecco perché il club turco sta studiando le alternative per rimpolpare il reparto: tra i nomi annotati sulla lista del Gala, secondo il portale turco Fanatik, ci sarebbe anche quello di Alexis Sanchez, altro ex Inter ora in forza al Marsiglia e già corteggiato la scorsa estate.