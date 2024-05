Como grandi firme, soprattutto ex interista. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, il club neo promosso in Serie A ha messo dentro la lista della spesa diversi giocatori che hanno vestito il nerazzurro.

Tra i sogni c'è perfino Icardi, appena laureatosi campione di Turchia con il Galatasaray. L'elenco prosegue con Candreva e Pinamonti, retrocessi con Salernitana e Sassuolo. E occhio ad Audero: l’estremo difensore è già stato avvistato in città nei giorni scorsi in compagnia della propria famiglia e a quanto pare sembra fortemente intenzionato a indossare la casacca dei lombardi sulle Rive del Lago nel prossimo campionato. L’Inter ha deciso di non riscattare il calciatore, il cui cartellino è di proprietà della Sampdoria.