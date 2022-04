Jimmy Floyd Hasselbaink, ex giocatore del Chelsea, ha attaccato duramente Romelu Lukaku dopo la prestazione fornita ieri contro l'Arsenal nel derby di Londra perso 2-4 dai Bleus. "È stata davvero una pessima prestazione - le sue parole a Sky Sports UK -. Lukaku sta avendo possibilità ma non fa abbastanza. Non corre, non chiede palla e non attacca gli spazi. Per questo non segna, è statico".