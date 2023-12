Achraf Hakimi ha saltato la sessione di allenamento odierna del PSG per "motivi personali", come precisato dal club francese attraverso un comunicato stampa. Secondo informazioni raccolte da RMC Sport, in giornata l'ex Inter sarebbe stato ascoltato al Tribunale di Nanterre (nel dipartimento di Hauts-de-Seine) nell'ambito di un confronto con la donna che lo ha accusato di stupro.

"Si tratta di una logica continuazione del procedimento, anche se la difesa aveva richiesto questo confronto fin dall'inizio delle indagini", sottolineano i colleghi transalpini.