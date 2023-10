Dopo quanto successo domenica sera nel pre-gara di Marsiglia-Lione, l'allenatore del Lione, Fabio Grosso parla per la prima volta tornando sull'argomento: "Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza.

Allez l’OL... Toujours" ha scritto su Instagram il campione del Mondo 2006.