Due anni e mezzo dopo le esperienza in Francia con Lorient e Stade Reims, Andrew Gravillon , ex canterano dell'Inter, ha deciso senza pensarci due volte di prendere l'aereo per tornare in Italia, con destinazione Torino , la sua nuova squadra da ieri: "Sono contentissimo di essere arrivato - ha raccontato ai canali ufficiali del club granata -. Stamattina (ieri mattina, ndr) appena mi sono svegliato ho trovato alcune chiamate perse del mio procuratore, l'ho richiamato e mi ha detto "alzati subito, fai le valigie che dobbiamo partire". Gli ho chiesto dove e mi ha detto "Torino". Ho fatto le valigie in fretta e sono partito.

La prima reazione? Nessuna, il Torino è una grande squadra, non avevo domande da farmi, l'unica cosa a cui hi pensato è stato fare la valigie in fretta. Avevo deciso di tornare in Francia e sono maturato al Lorient, in un campionato nuovo per me. Spesso guardavo le partite di Serie A, in Italia c’è molta più tattica e serve concentrazione in fase difensiva. In Ligue 1 ci sono più individualità".