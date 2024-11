Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno nella Nazionale tedesca dopo l'avvio positivo con la Fiorentina. "Per me la Nazionale è e sempre sarà la cosa più bella che si possa ottenere come atleta a livello individuale - le sue parole -. Sono ancora più felice di potermi mostrare di nuovo con le mie prestazioni. Il mio obiettivo ora è rimanere il più a lungo possibile e realizzare il mio grande sogno di partecipare al Mondiale del 2026".

"La convocazione forse è solo una logica conseguenza del fatto che ora le cose stanno andando un po' meglio per me e per la Fiorentina, perché sono felice - ha poi aggiunto l'ex Inter -. Sono felice di portarla con me e di vedere come un'assoluta ricompensa il fatto di poter essere di nuovo qui adesso".