"Sono triste e deluso". Questo il commento di Lothar Matthaus alla Bild dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale. L'ex centrocampista dell'Inter, campione con la nazionale tedesca all'Europeo dell''80 e al Mondiale del '90, ha spiegato così il deludente rendimento della squadra di Flick: "Il finale è legato alla prima partita. Non puoi permetterti di iniziare contro una diretta concorrente tre punti dietro. Gli ultimi venti minuti contro il Giappone ci sono costati la possibilità di avanzare agli ottavi. Per me la colpa è della difesa e dei gol mancati, che è sfortuna, ma anche incapacità. Rispetto al 2018 è stato diverso però, malgrado sia una vergogna essere eliminati ai gironi. La squadra ha giocato bene ed ha combattuto anche nell'ultima gara".

L'ex Inter non risparmia il ct: "Ora si può mettere tutto in discussione ed anche Flick ha commesso degli errori. Lo vedrà, è molto duro con sé stesso. Deve essere incolpato perché abbiamo iniziato il Mondiale con una squadra che non ha poi giocato bene insieme. Avrebbe dovuto far partire gli undici titolari già contro l'Oman, non può sottrarsi agli errori commessi, ma nemmeno penso che la nazionale debba cambiare ct ogni due anni. Molti giocatori si ritireranno, abbiamo calciatori eccezionali, ma non siamo al livello del Mondiale in nessun ruolo. Bisogna avviare una ricostruzione in vista dell'Europeo in casa".