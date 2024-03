Gabriel Barbosa si difende. Dopo la squalifica per due anni inflittagli per tentata frode ai controlli antidoping, l'attaccante del Flamengo ex Inter rigetta ogni accusa e promette battaglia attraverso i propri profili social: "Non ho mai tentato di ostacolare o frodare alcun esame e spero che tutto verrà chiarito dal tribunale superiore. Nel corso della mia carriera ho sempre seguito le regole del gioco e non ho mai utilizzato sostanze proibite. Sono già stato sottoposto a decine di test, tutti sempre negativi".

Resta comunque l'amarezza per il verdetto: "Sono deluso dall'esito del processo, ma continuerò a collaborare con le autorità sportive, convinto che la mia innocenza verrà dimostrata e che la verità verrà ristabilita. E' un momento difficile, ma ringrazio tutti per il sostegno che mi state dando", ha concluso il brasiliano"