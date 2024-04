E' finito l'incubo sportivo di Gabriel Barbosa, ex meteora dell'Inter, che lo scorso 25 marzo era stato squalificato per due anni dal Tribunale Sportivo Antidoping per presunta frode nei test antidoping. La pena, informa il Flamengo, è stata sospesa con decisione unanime della Corte Arbitrale dello Sport, quindi l'attaccante ora è libero di partecipare alle partite del Rubro-Negro.

O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime. — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024