Christian Eriksen ritrova il gol con la maglia della Nazionale. 287 giorni dopo quel tragico malore in campo durante Euro 2020, che fece temere il peggio e che lo portò quasi a lasciare il calcio giocato, l’ex trequartista dell’Inter oggi ha ritrovato anche la rete: due minuti dopo il suo ingresso in campo nel corso dell’amichevole contro l’Olanda, il giocatore del Brentford ha ricevuto da Skov Olsen insaccando il pallone del momentaneo 2-3 per i danesi. Una bella notizia per i tifosi nerazzurri, ancora legati a Eriksen, ma anche per tutti gli appassionati di calcio.