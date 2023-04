Battendo la Triestina per 1-0 nel match di ieri pomeriggio allo stadio Turina, la FeralpiSalò ha centrato per la prima vittoria nella sua storia la promozione in Serie B. L'artefice del trionfo dei gardesani è Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera dell'Inter, che nel dopopartita ha espresso tutta la sua gioia: "Grande contentezza nel vedere tutta questa gente felice e vedere la società e questi ragazzi contenti di avere raggiunto l'obiettivo.