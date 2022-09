Esordio col botto per Mauro Icardi con il Galatasaray, club nel quale l'ex capitano dell'Inter è praticamente appena approdato. Prima partita finita con una vittoria per 2-1 ma concitata per l'ex bomber nerazzurro che durante il suo esordio ha rimediato un giallo nel match contro il Konyaspor per una dura lite con il portiere avversario, che ha concluso la gara anzitempo per espulsione. L'attaccante argentino ha reagito contro Ibrahim Sehic dopo uno spintone dell'estremo difensore bosniaco ai danni del numero 5 degli istambulioti, Torreira.