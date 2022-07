Christian Eriksen è sempre più vicino al Manchester United. Nonostante il Brentford speri ancora di poter riaccogliere il centrocampista danese come nella scorsa stagione, secondo Sky Sports UK lo United sarebbe ormai ai dettagli per la firma dell'ex Inter, destinato a unirsi al club di Old Trafford. L'obiettivo dei Red Devils sarebbe quello di avere Eriksen già per la tournée in Australia, che inizierà tra pochi giorni terminata quella in Thailandia.