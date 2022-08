Probabilmente, era scritto nel destino che Christian Eriksen dovesse vestire un giorno la maglia del Manchester United. Il centrocampista danese ha infati svelato di essere stato tentato dall'ipotesi Red Devils anche prima del 2020, quando decise di lasciare il Tottenham per approdare all'Inter: "Quando ero agli Spurs, ho parlato con tutti gli allenatori che guidavano lo United per vedere quale fosse la situazione. Però in quel momento non potevo davvero vedermi giocare in un'altra squadra inglese. Quindi sono andato all'estero e sono andato all'Inter. Non era il momento giusto, e poi volevo provare qualcosa all'estero; quindi sono andato all'Inter e ho finito per divertirmi. Ma poi ovviamente è successo qualcosa in estate e questo ha cambiato un po' il percorso di carriera che avevo in mente. Sono stato al Brentford la scorsa stagione, era una cosa un po' nuova per me ma è andata bene, mi sono divertito moltissimo ma ora essere a Manchester, con questi tifosi e in questo club, è la cosa più bella. È un club storico e speciale in cui giocare, giocare qui all'Old Trafford è unico", le parole riportate dal Manchester Evening News.