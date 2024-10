Continuano ad essere vittime di disavventure i calciatori del Napoli e dopo David Neres e Juan Jesus, anche a Matteo Politano è stata rubata l'auto. Il terzo furto nel giro di poco più di un mese che ha colpito i calciatori del club partenopeo. A denunciare l'accaduto di ieri sera è stato lo stesso ex esterno dell'Inter che tramite i social ha espresso tutto il suo disappunto e dispiacere per la vicenda: "Quanto accaduto ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli - si legge nella storia Instagram pubblicata dal calciatore romano -. La cosa ancor più triste per me peró, è che dentro la macchina c'era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c'è più..per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo" ha poi concluso lanciando un appello.,