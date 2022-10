Ancora una giornata movimentata per l'ex nerazzurro Radja Nainggolan, arrestato dalla polizia di Anversa poiché trovato alla guida con la patente scaduta. "Aveva anche un divieto che era appena terminato, ma doveva superare un esame di recupero per riavere quella patente. Non ha sostenuto quell'esame. È quindi stato arrestato e condotto in centrale per l'interrogatorio. La sua auto è stata sequestrata. Era già venuto alla nostra attenzione che guidava con la patente non valida”, il commento di Wouter Bruyns, portavoce della polizia di Anversa, riportato da Nieuswsblad. Per l'ex centrocampista tra le altre di Roma e Cagliari non si tratta della prima disavventura al volante, in quanto fermato già negli anni scorsi per guida in stato di ebrezza.