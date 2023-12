Ci sono anche du ex nerazzurri come Andrea Pinamonti e Romelu Lukaku tra gli argomenti trattati da Alessio Dionisi nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma. Il tecnico neroverde parte da un'analisi del momento dell'attaccante di Cles: "Pinamonti può e deve fare di più, lavora per fare di più, mi aspetto di più. Il gol gli ha dato fiducia ma ha uno storico troppo breve ancora".

Che gabbia costruirà attorno a Lukaku?

"È un giocatore forte che sposta, sposta in Italia e con la Nazionale. Non si può limitare individualmente, si deve lavorare da squadra, se non difendiamo da squadra andremo in difficoltà contro chiunque".