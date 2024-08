Dopo i saluti all'Inter, addio pronunciato dopo un anno insieme, Juan Cuadrado va verso la permanenza in Italia. L'esterno colombiano, rimasto svincolato dopo la scadenza di contratto con i nerazzurri, con i quali ha sollevato il ventesimo scudetto della storia della Beneamata, sesto del suo personale palmares, è vicinissimo all'Atalanta.

Come già raccontato nei giorni scorsi, l'ex Juventus è in trattativa con i bergamaschi, negoziazioni che secondo quanto svela Gianlucadimarzio.com sembrano volgere alle battute finali. Da discutere tra le parti infatti ci sarebbero solo gli ultimi dettagli.