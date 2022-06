Gigi Di Biagio spegne oggi 51 candeline e l'Inter non dimentica di augurargli buon compleanno. "Arrivato all'Inter nel 1999, ha indossato la maglia nerazzurra per quattro stagioni, collezionando 163 presenze e 18 gol in tutte le competizioni - ricorda Inter.it -. Oggi Luigi Di Biagio, festeggia 51 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi".