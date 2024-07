Joao Cancelo spinge per non restare al Manchester City. Dopo la rottura con Pep Guardiola, che lo ha portato prima al Bayern Monaco per sei mesi e poi al Barcellona per un anno (sempre in prestito) il laterale portoghese continua a desiderare di lasciare i Citizens.

Secondo Mundo Deportivo, in particolare il giocatore avrebbe richiesto di proseguire l'avventura in Catalogna, dove è già stato lo scorso anno, ma ad oggi non ha trovato sponda nei blaugrana, che non intendono fare un investimento importante per il calciatore.