Mattia Croci-Torti non vede l'ora di incontrare José Mourinho, anche se da avversario. L'allenatore del Lugano incrocerà lo Special One nella sfida contro il Fenerbahçe nel secondo turno preliminare di Champions League e attende l'appuntamento con ansia: "Sarà molto speciale per me incontrare Mourinho dopo la partita, è stato e continua ad essere una fonte d'ispirazione per me nel mio viaggio - le parole riportate da TRT Spor -. Se faccio l'allenatore è anche grazie al suo carisma e alla mia voglia di emularlo nei primi anni della mia carriera. I suoi successi in Champions con Chelsea, Porto e Inter sono incredibili. Sarà affascinante vederlo dai dieci metri in entrambe le partite".