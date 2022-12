Fino all'edizione in corso in Qatar, Ivan Perisic e Davor Šuker condividevano il record croato di 9 gol ciascuno tra Mondiali ed Europei. L'incornata vincente contro il Giapponi, però, ha permesso all'ex Inter di staccarsi dalla concorrenza al vertice. Un record personale che però non fa né caldo né freddo a Ivan Il Terribile: "Onestamente, non mi interessa - le parole rilasciate a Tportal.hr -. L'unica cosa che conta per me è che vinca la Croazia, con tutto ciò se arrivano i miei gol. I record non mi interessano, se mi interessessero non tornerei in difesa e non aiuterei la mia squadra".