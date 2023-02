"Grazie a tutti per i messaggi di sostegno, per fortuna l’intervento è riuscito molto bene. Voglio ringraziare i dottori e ringraziare anche la società Cosenza per la vicinanza in questi giorni duri". E' il messaggio pubblicato nelle scorse ore sui social da Mauro Zarate: l'ex attaccante dell'Inter si è sottoposto ad un intervento chirurgico dopo l'infortunio al legamento crociato del ginoccho rimediato dopo il suo ritorno in Italia.