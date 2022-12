Nel giorno dell'addio di Sinisa Mihajlovic, anche Ivan Ramiro Cordoba non dimentica di mandare un messaggio al suo ex compagno di reparto ai tempi dell'Inter. E lo fa attraverso i social: "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, mi hai sempre sostenuto e incoraggiato ad essere migliore. Ti ricorderò per sempre così… #SinisaMihajlovic Zurda Magica", scrive il colombiano su Twitter.