Antonio Conte può diventare lo Jurgen Klopp del Tottenham? Sì, a patto che il club londinese si rinforzi pesantemente sul mercato, ha dichiarato il manager salentino all'Evening Standard. "Non so se la mia situazione possa essere avvicinata a quella di Klopp (i Reds erano decimi all'atto della sua nomina come manager, ndr), ma se fossi sicuro di quello metterei la firma. Per ridurre il gap con le migliori bisogna spendere tanti soldi perché serve comprare giocatori importanti. Devi saperlo, non puoi sperare sempre in un miracolo".