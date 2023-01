Sono arrivate oggi le sanzioni decise dalla FIFA dopo la protesta veemente, con accerchiamento nei confronti dell'arbitro Daniel Siebert , dei calciatori dell'Uruguay al termine del match del girone dei Mondiali in Qatar contro il Ghana che è costato alla Celeste l'eliminazione dalla competizione. Sono stati puniti quattro giocatori: José Maria Gimenez, Fernando Muslera, Edinson Cavani e Diego Godin, sanzionati dalla Commissione disciplinare. I primi due sono stati squalificati per ben quattro partite ciascuno e obbligati a pagare una multa.

Un solo turno di squalifica, con annessa multa, invece per Cavani e Godin. Colpita anche la Federazione dell'Uruguay, che non potrà aprire le curve della prossima partita della Nazionale giocata in casa e dovrà pagare 55mila dollari di multa.