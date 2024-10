Ospite di Sky Sport, l'ex giocatore di Inter, Lazio e Salernitana Antonio Candreva ha parlato del suo ex tecnico Antonio Conte: "L'ho sempre considerato forte perché è capace di trasmetterti tanto a livello umano, tattico e sportivo. Ho vissuto due versioni del mister: una con l'Italia, dove il tempo della quotidianità non è lo stesso come nel club. Poi l'altro all'Inter. Ti fa sentire consapevole delle tue qualità, è l'allenatore più forte avuto in carriera. A Napoli sta facendo un grandissimo lavoro e si sta confermando quello che è lui".

Candreva, attualmente svincolato, freme per tornare in campo: "Sono ancora un calciatore, in attesa di una bella proposta. Di proposte e ho avute diverse, ma per l'età che ho si ponderano anche tante componenti. Si attende la proposta giusta: la voglia di giocare c'è ancora e sto bene ancora fisicamente".