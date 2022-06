La retrocessione in Serie B porta al divorzio tra Keita Baldé e il Cagliari. Una clausola presente nel contratto - svela Gianlucadimarzio.com - permette infatti al senegalese ex Inter di svincolarsi (a partire dal 30 giugno) dal club sardo in caso di cambio di categoria, come accaduto. "Il calciatore potrà così scegliere il suo prossimo club da svincolato: su Keita Baldé al momento ci sono gli interessi di due club turchi, Besiktas e Galatasaray", aggiunge il sito.