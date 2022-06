Il Brentford , al pari di tutti i club inglesi della Premier League 2021-22, ha comunicato la lista dei giocatori svincolati che lasceranno la squadra al termine della naturale scadenza del loro contratto fissata per il prossimo 30 giugno. In questo elenco di dodici nomi c'è anche quello di Christian Eriksen , che si era unito alle Bees il 31 gennaio sancendo il suo ritorno al calcio dopo aver risolto il suo accordo con l'Inter per i noti problemi di idoneità fisica.

Come ricorda la Premier League stessa, però, "i giocatori indicati come "trasferimento gratuito" o rilasciati da un club alla scadenza del loro contratto il 30 giugno 2022 potrebbero ancora rimanere in quel club la prossima stagione, quindi questo elenco non dovrebbe essere visto come definitivo".