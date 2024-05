Ospite al Borgo Antichi Orti di Andrea Ranocchia in occasione della manifestazione 'Top del calcio umbro 2024', l'ex centrocampista dell'Inter, Borja Valero ha parlato della squadra di Simone Inzaghi focalizzandosi sugli argomenti di più stretta attualità, quale il passaggio della società da Zhang a Oaktree: "Devo ringraziare Steven e tutta la sua famiglia perché sono stati sempre molto presenti e hanno permesso al club di tornare a vincere e lottare per le cose importanti, ciò che compete a una società così gloriosa. Ha vinto scudetti, la seconda stella, gioie immense per il popolo interista. Vedremo cosa accadrà in futuro ma da come si dice le ambizioni resteranno le stesse. Così come la voglia di fare bene ancora. Me lo auguro perché l’Inter merita di stare in alto" ha detto ai microfoni di TMW.

Qual è stato il rapporto con Steven Zhang?

"È stato di amicizia, lui essendo molto giovane è sempre stato uno di noi. Quando sono stato all’Inter è sempre stato presente con noi, ha festeggiato tutti i traguardi raggiunti".

Cosa può dare a centrocampo Zielinski?

"La direzione sportiva è sempre sul pezzo e ci ha abituato a questo tipo di operazioni. Il centrocampo che hanno è il migliore in Italia, Zielinski dovrà ritagliarsi il suo spazio. È sempre stato uno dei miei preferiti, con la sua qualità porterà tanto alla rosa. Può essere la prima alternativa a Barella o Mkhitaryan, lui è una mezzala, un ruolo che può fare alla grande con la qualità che ha".