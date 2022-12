Lasciata l'Inter a titolo definitivo la scorsa estate, Nicholas Bonfanti si sta mettendo in luce in questa stagione in Serie B con la maglia del Modena, squadra con la quale finora ha segnato quattro gol in dodici presenze. "Mi metto nei primi dieci giovani più promettenti della Serie cadetta, per la top 5 è ancora presto - ha spiegato lo Squalo di Seriate a Sky Sport -. I migliori tre per me sono Cittadini, Fabbian e Moro".