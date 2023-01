L'ex centrocampista dell'Inter Francesco Bolzoni, raggiunto da Radio CRC, ha parlato della figura di José Mourinho, tecnico col quale ha potuto lavorare solo nella prima stagione nerazzurra dello Special One: "Peccato non essere rimasto un altro anno all’Inter, il successivo è stato quello dell’exploit. Che allenatore è Mourinho con i calciatori? Mourinho per come l’ho vissuto io è molto diverso da quello che fa vedere ai media, è come un papà.