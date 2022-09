"Sulla partita confermo, meritavamo il pareggio. Mi è piaciuta la squadra dopo quei 20 minuti di confusione. Abbiamo cercato di mantenere l'Empoli più basso per provare a metterli in difficoltà, nonostante sia una squadra ber organizzata e ben allenata da Zanetti. Quando abbiamo occupato meglio gli spazi in campo, con meno fretta di giocare la palla, siamo riusciti a creargli più problemi. Dobbiamo ripartire da qui per fare meglio". Così Thiago Motta in conferenza stampa risponde ai giornalisti dopo la sconfitta per 0-1 rimediata al Dall'Ara all'esordio sulla panchina del Bologna. Tra i cambi adottati dal nuovo tecnico il ritorno a centrocampo di Medel: "Gary è un giocatore polivalente. È molto positivo vederlo in campo perché aiuta, corre e gioca: lui è convinto delle sue possibilità e le trasmette a tutti". Su Arnautovic invece: "Non possiamo parlare individualmente di Marko, ma di tutta la squadra. Oggi, soprattutto all'inizio, abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni da gol. Dobbiamo cercare di mettere il nostro attaccante nella condizione migliore per finalizzare".