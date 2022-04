Non solo Inter-Milan, in semifinale di Coppa Italia si giocherà anche Juventus-Fiorentina dopo lo 0-1 dell'andata al Franchi. Grande merito per l'annata della Viola va a Vincenzo Italiano. "Già dopo le prime settimane di lavoro gli dissi: “Somigli ad Antonio Conte” - dice Cristiano Biraghi a Tuttosport - Ho lavorato con Conte all'Inter, dal punto di vista tecnico-tattico sono all'opposto ma sono simili per temperamento, carattere, per come sanno caricare il gruppo. Entrambi sono tecnici molto esigenti con i giocatori, li spingono sempre a crescere e migliorare. Con un allenatore così sei stimolato a dare il massimo, per forza".