La Copa Libertadores palcoscenico per il rilancio di alcuni giocatori che non hanno lasciato un ricordo indelebile della Serie A. Dopo la vittoria finale del Flamengo, la CONMEBOL ha reso nota la formazione ideale del torneo, dove figurano tre ex del nostro campionato: impossibile non citare Gabriel Barbosa, la meteora interista che ha segnato il gol vittoria nella finale contro l'Atletico Paranaense, ma sono presenti anche l'ex milanista Gustavo Gomez e Pedro, oggetto misterioso della Fiorentina.