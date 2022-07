Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Svizzera. L'ex attaccante di Inter, Manchester City, Nizza, Monza e tante altre vorrebbe lasciare la Turchia, dove gioca attualmente con l'Adana Demirsport, e il presidente del Sion Christian Constantin, in un’intervista a Blick ha confermato la trattativa: "E' vero, la notizia è trapelata anche in Italia, volevamo mantenerla segreta ma significa che c'è interessa da ambo le parti. Non so se si concretizzerà ma mario ha le qualità per poter vincere anche il Pallone d'Oro. Siamo in contatto con i suoi agenti e in passato con loro abbiamo fatto ottimi affari come Wesley e Kasami”.